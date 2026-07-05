В Ростове в понедельник 6 июля 2026 будет тёплая и солнечная погода. Таков прогноз донских синоптиков на 6 июля 2026 года.
Днём столбики термометров остановятся на отметке +28 градусов. По данным Ростовского гидрометцентра, 6 июля в Ростове будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы. Малооблачно, без осадков. К ночи похолодает, температура составит +16 градусов. Дождя не ждут. Ветер силы и направления не изменится. Атмосферное давление составит 754 мм рт. столба.
По Ростовской области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, местами с грозой, градом. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 14… 19°, местами до 8°. Днём будет 26…31°.