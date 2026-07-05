В Ростове в понедельник 6 июля 2026 будет тёплая и солнечная погода

Днём столбики термометров остановятся на отметке +28 градусов. По данным Ростовского гидрометцентра, 6 июля в Ростове будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы. Малооблачно, без осадков. К ночи похолодает, температура составит +16 градусов. Дождя не ждут. Ветер силы и направления не изменится. Атмосферное давление составит 754 мм рт. столба.