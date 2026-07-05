Новый вызов для Никиты Михайлова: голкипер «Каустика» переходит в «Зенит», в Волгограде готовятся к переменам

Одним из наиболее заметных переходов стал уход 25‑летнего голкипера Никиты Михайлова. По истечении срока контракта вратарь, на протяжении нескольких лет защищавший ворота «Каустика», продолжит карьеру в петербургском «Зените» — серебряном призёре чемпионата страны. Смена клуба для Михайлова — серьёзный шаг, который позволит ему проверить свои силы в составе одного из лидеров российского гандбола. Покинул «Каустик» и правый крайний Владислав Васильев, выступавший за волгоградцев в прошлом сезоне на правах аренды. Спортсмен возвращается в родной Саратов, где намерен продолжить профессиональную карьеру. В клубе поблагодарили обоих игроков за вклад в общие результаты и пожелали им дальнейших успехов. При этом «Каустик» сумел сохранить в составе важных для команды исполнителей: соглашения с клубом продлили Вадим Ибраков и Кирилл Акрамов. Оба спортсмена продолжат защищать цвета волгоградской команды в городе‑герое, оставаясь частью игрового рисунка коллектива. Точные сроки новых контрактов пресс‑служба клуба анонсирует позднее. В «Каустике» подчёркивают, что работа по усилению состава продолжается. Новые приобретения будут официально представлены после подписания всех необходимых документов. Такой взвешенный подход отражает стратегию клуба: делать акцент на стабильности и поступательном развитии, не форсируя объявления до окончательного урегулирования деталей. Для болельщиков и экспертов эти изменения — показатель того, что волгоградская команда находится в активной фазе подготовки к новому сезону. Сохранить баланс между преемственностью и обновлением — одна из главных задач тренерского штаба, и продление контрактов с Ибраковым и Акрамовым выглядит как важный шаг в этом направлении. Впереди — объявление новых подписаний, которые могут заметно повлиять на амбиции «Каустика» в предстоящем чемпионате. Александр ВеселовскийФото: Александр Овсиенко.