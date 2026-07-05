Петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг умерла в 53 года

Ирада Тофиковна с 2003 года работала в международном отделе музея-заповедника «Царское Село». Она принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты, занималась организацией благотворительных детских балов в Екатерининском дворце. С 2009 года её профессиональная деятельность была связана с музеем «Исаакиевский собор», где она руководила отделом внешних связей и культурных проектов, а позднее исполняла обязанности директора. С 2015 года также возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества.