Девочка, пострадавшая в смертельном ДТП в Калининграде, находится в коме

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Девочка, пострадавшая после наезда автомобиля на женщину с детьми на тротуаре в Калининграде, находится в коме, по уточненным данным, ей один год, а погибшему мальчику три года, сообщили РИА Новости в минздраве региона.