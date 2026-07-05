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Девочка, пострадавшая в смертельном ДТП в Калининграде, находится в коме

РИА Новости: девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в коме.

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Девочка, пострадавшая после наезда автомобиля на женщину с детьми на тротуаре в Калининграде, находится в коме, по уточненным данным, ей один год, а погибшему мальчику три года, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее в областной прокуратуре сообщили о погибшем четырехлетнем мальчике и доставленной в больницу трехлетней девочке.

«Годовалый ребенок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи», — сказали в пресс-службе.

По информации прокуратуры области, по предварительной информации, в воскресенье 36-летний водитель автомобиля Meссedes, находясь в состоянии опьянения, передвигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный города Калининграда, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми.

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