Писательница Ирада Берг скончалась на 54-м году жизни

Писательница и искусствовед Ирада Берг, которая принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты и организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце, скончалась в возрасте 53 лет. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.
— Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ирады Тофиковны. Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с ее творчеством и добротой, — написали в Telegram-канале комитета.
С 2003 года Берг работала в международном отделе государственного музея-заповедника «Царское Село», а с 2009-го активно участвовала в деятельности Исаакиевского собора. Позднее она возглавила отдел внешних связей и культурных проектов музея «Исаакиевский собор».
С 2015 года писательница руководила выставочным отделом и отделом международного сотрудничества учреждения, а также исполняла обязанности директора.