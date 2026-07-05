Писательница Ирада Берг скончалась на 54-м году жизни

Писательница и искусствовед Ирада Берг, которая принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты и организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце, скончалась в возрасте 53 лет. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.