Реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области выполнена на 42%

Реконструкция федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Ростовской области завершена на 42 процента. Об этом сообщает ГК «Автодор».
Строительно-монтажные работы ведутся на участке с 933 по 1024 километр. Специалисты уже уложили нижний слой асфальта на протяжении 36 километров. Дорога будет шестиполосной — по три полосы в каждую сторону.
Для повышения безопасности строят и реконструируют транспортные развязки. В Красносулинском и Октябрьском районах обновляют съезды. В Каменском и Октябрьском районах возводят новые развязки. Общая готовность этих объектов — около 20 процентов.
На трассе установят автоматизированную систему управления движением. Она позволит контролировать обстановку в реальном времени. Также дорогу оснастят линиями освещения, а вблизи населённых пунктов появятся шумозащитные экраны.
В работах задействованы около двух тысяч человек и более 600 единиц техники. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.
М-4 «Дон» входит в международный коридор «Север — Юг». Магистраль связывает центр страны с побережьями Черного и Азовского морей. По ней также доставляют гуманитарную помощь в приграничные и воссоединенные регионы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.