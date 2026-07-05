Рекордное нашествие нутрий угрожает дамбам и экосистеме Германии

Тем временем в Японии продолжается нашествие медведей. Власти бьют тревогу. В городе Уцуномия даже закрыли все школы. Ситуация с дикими животными в стране остаётся напряжённой. По данным местных служб, в текущем году зарегистрировано около 50 тысяч сообщений о появлении медведей — это рекордный показатель. Наиболее часто такие случаи происходят на северо-востоке Японии, однако в последние месяцы хищники всё чаще фиксируются и в более южных районах, вплоть до территорий, расположенных относительно недалеко от Токио.