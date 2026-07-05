В селе Волгоградской области простятся с 19-летним участником СВО

Печальная новость пришла в глубинку Волгоградской области. На СВО погиб житель Руднянского района. Дмитрию Смирнову было 19 лет, сообщают местные паблики.
Простятся с бойцом завтра, 6 июля, в селе Подкуйково.
Фото Настоящий Руднянский район VK.com.
Печальная новость пришла в глубинку Волгоградской области. На СВО погиб.
Печальная новость пришла в глубинку Волгоградской области. На СВО погиб житель Руднянского района. Дмитрию Смирнову было 19 лет, сообщают местные паблики.
Простятся с бойцом завтра, 6 июля, в селе Подкуйково.
Фото Настоящий Руднянский район VK.com.