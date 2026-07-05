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ERR: США вывели своих военных с территории Эстонии

США продолжают проводить традиционную ротацию военных.

Источник: Комсомольская правда

США вывели почти всех военных из Эстонии, оставив только обслуживающие подразделения. Об этом сообщили на канале ERR.

«США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе… На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих», — говорится в сообщении от источника.

В мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что американский контингент в стране остается, но будущее ротаций войск США в других местах, включая Польшу, неизвестно. Отмечается, что выход войск из Эстонии связан с плановой ротацией.

Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из НАТО. Главе Белого дома Дональду Трампу не нравится, что другие страны альянса недостаточно вкладываются в развитие НАТО.

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