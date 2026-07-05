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Трамп позвонил в ФИФА для отмены красной карточки бомбардиру сборной США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 июля, позвонил в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы приостановить действие красной карточки лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана. После этого он поблагодарил организацию за это решение.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 июля, позвонил в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы приостановить действие красной карточки лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана. После этого он поблагодарил организацию за это решение.

1 июля американская команда обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.

— Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость, — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

14 ноября 2025 года нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду удалили с поля во время выездного матча квалификации чемпионата мира — 2026 против Ирландии. На 59-й минуте игры, в неигровом эпизоде, спортсмен отмахнулся от защитника ирландцев Дара О’Ши.

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