Трамп позвонил в ФИФА для отмены красной карточки бомбардиру сборной США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 июля, позвонил в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы приостановить действие красной карточки лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана. После этого он поблагодарил организацию за это решение.
1 июля американская команда обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
— Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость, — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
14 ноября 2025 года нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду удалили с поля во время выездного матча квалификации чемпионата мира — 2026 против Ирландии. На 59-й минуте игры, в неигровом эпизоде, спортсмен отмахнулся от защитника ирландцев Дара О’Ши.