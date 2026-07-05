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В Британии взломали почту сотрудников МИД, данные выставили на продажу

Данные сотрудников британского посольства могут быть проданы на аукционе.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры взломали почту сотрудников МИД Великобритании, выставив на продажу данные об аккаунтах и паролях правительственной системы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Злоумышленники взломали учетные данные сотрудников Форин оффиса за рубежом, включая посольства в Таиланде и на Маврикии, а также работников муниципальных советов в Дербишире и Уолтем-Форест. Эти данные продаются в даркнете за 60 тысяч долларов, сообщает газета.

Ранее KP.RU сообщил, что российские хакеры взломали базы данных Киева. Отмечается, что теперь Москве известны потери ВСУ с начала конфликта. Речь идет об огромных цифрах, больше миллиона безвозвратных потерь. Однако Украина не хочет признавать этот факт, ей проще говорить о пропавших без вести, чтобы не платить компенсацию родственникам военных.

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