Хакеры взломали почту сотрудников МИД Великобритании, выставив на продажу данные об аккаунтах и паролях правительственной системы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Злоумышленники взломали учетные данные сотрудников Форин оффиса за рубежом, включая посольства в Таиланде и на Маврикии, а также работников муниципальных советов в Дербишире и Уолтем-Форест. Эти данные продаются в даркнете за 60 тысяч долларов, сообщает газета.
Ранее KP.RU сообщил, что российские хакеры взломали базы данных Киева. Отмечается, что теперь Москве известны потери ВСУ с начала конфликта. Речь идет об огромных цифрах, больше миллиона безвозвратных потерь. Однако Украина не хочет признавать этот факт, ей проще говорить о пропавших без вести, чтобы не платить компенсацию родственникам военных.