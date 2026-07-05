В Британии взломали почту сотрудников МИД, данные выставили на продажу

Ранее KP.RU сообщил, что российские хакеры взломали базы данных Киева. Отмечается, что теперь Москве известны потери ВСУ с начала конфликта. Речь идет об огромных цифрах, больше миллиона безвозвратных потерь. Однако Украина не хочет признавать этот факт, ей проще говорить о пропавших без вести, чтобы не платить компенсацию родственникам военных.