FIFA отменила красную карточку нападающему США после звонка Трампа

Балогуну 25 лет, он выступает за французский «Монако» с 2023 года. На турнире он забил три гола в трёх матчах и является лучшим бомбардиром сборной США. Матч США — Бельгия состоится в ночь на 7 июля по московскому времени. Победитель встретится в четвертьфинале с сильнейшим в паре Испания — Португалия.