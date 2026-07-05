Погибшая в Ачинске девочка могла умереть в день исчезновения

Смерть 5-летней девочки, найденной у железной дороги в Ачинске, могла наступить давно — возможно, в день исчезновения, сообщил «РГ» источник, знакомый с ходом поисков.
О давности смерти свидетельствует состояние тела: не исключено, что оно находилось на насыпи несколько дней в жаркую погоду.
Отметим, что долгое время о судьбе пропавшей Екатерины Н. и ее дочки не было никаких известий, лишь 4 июля местное подразделение «Лизы Алерт» обнаружило «ценное свидетельство»: какое именно, в отряде не уточняют.
Более 150 волонтеров из Ачинска и других городов пешком и с помощью коптера обследовали окрестности улицы 5 июля, пока не нашли тело у железной дороги.
Поиски Екатерины Н. продолжаются. Как сообщили «РГ» жители Ачинска, которые раньше плотно с ней общались, она была склонна к частым немотивированным уходам. Девушка могла без долгих объяснений так покидать и дом, и рабочее место. Ранее соседи Екатерины также отмечали ее странности, сохранившиеся еще со школы.
Получить комментарий мужа Екатерины Н., Дмитрия, пока не удалось. По нашим данным, за год до исчезновения супруги и дочери он открыл свое микропредприятие по ремонту. Именно Дмитрий обратился в полицию и в поисковые отряды для розыска пропавших домочадцев.
Пока следствие не озвучивало причин смерти девочки и возможных версий исчезновения ее мамы.