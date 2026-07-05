Погибшая в Ачинске девочка могла умереть в день исчезновения

Поиски Екатерины Н. продолжаются. Как сообщили «РГ» жители Ачинска, которые раньше плотно с ней общались, она была склонна к частым немотивированным уходам. Девушка могла без долгих объяснений так покидать и дом, и рабочее место. Ранее соседи Екатерины также отмечали ее странности, сохранившиеся еще со школы.