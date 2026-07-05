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Каждый третий иностранный студент в Беларуси из Китая

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Количество иностранных студентов в Беларуси выросло до 37 тысяч, треть из них приехали из Поднебесной, сообщил министр образования республики Андрей Иванец.

Источник: Sputnik.by

«За последние 4 года количество иностранных студентов выросло на 10 тысяч, и сегодня их общее количество составляет 37 тысяч», — заявил глава Минобра в вечернем эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, Беларусь активно расширяет географию экспорта своих образовательных услуг.

«Это страны Африканского континента, Юго-Восточной Азии, безусловно, страны ШОС», — сообщил Иванец.

Он уточнил, что все больше молодых китайцев приезжает в Беларусь получать высшее образование, каждый третий иностранный студент — из Поднебесной.

«Такая тенденция полностью соответствует всепогодному и стратегическому партнерству между Беларусью и Китаем», — подчеркнул Иванец.

Министр сообщил, что белорусское высшее образование востребовано и у граждан стран постсоветского пространства, в том числе из Узбекистана, Туркмении.

«В последние годы Африканский континент уже занимает более чем 15% от общего количества иностранных граждан, обучающихся в нашей стране», — продолжил глава Минобра.

Говоря о важности развития экспорта белорусского образования, он отметил, что молодые иностранцы, закончившие белорусские университеты и институты, станут в своих странах народными послами.

«Возвращаясь в свои страны, они развиваются профессионально, работают в различных организациях, вносят свой вклад в развитие своей страны и фактически рассказывают о том, что они стали профессионалами благодаря нашей стране», — сказал Иванец.

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