Каждый третий иностранный студент в Беларуси из Китая

«За последние 4 года количество иностранных студентов выросло на 10 тысяч, и сегодня их общее количество составляет 37 тысяч», — заявил глава Минобра в вечернем эфире телеканала СТВ в воскресенье.
По его словам, Беларусь активно расширяет географию экспорта своих образовательных услуг.
«Это страны Африканского континента, Юго-Восточной Азии, безусловно, страны ШОС», — сообщил Иванец.
Он уточнил, что все больше молодых китайцев приезжает в Беларусь получать высшее образование, каждый третий иностранный студент — из Поднебесной.
«Такая тенденция полностью соответствует всепогодному и стратегическому партнерству между Беларусью и Китаем», — подчеркнул Иванец.
Министр сообщил, что белорусское высшее образование востребовано и у граждан стран постсоветского пространства, в том числе из Узбекистана, Туркмении.
«В последние годы Африканский континент уже занимает более чем 15% от общего количества иностранных граждан, обучающихся в нашей стране», — продолжил глава Минобра.
Говоря о важности развития экспорта белорусского образования, он отметил, что молодые иностранцы, закончившие белорусские университеты и институты, станут в своих странах народными послами.
«Возвращаясь в свои страны, они развиваются профессионально, работают в различных организациях, вносят свой вклад в развитие своей страны и фактически рассказывают о том, что они стали профессионалами благодаря нашей стране», — сказал Иванец.