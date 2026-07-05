Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из музея ювелирного дела Лалик во Франции украли драгоценности на €4 млн

Сообщается, что из музея во Франции было похищено по меньшей мере 20 ювелирных украшений.

Источник: Комсомольская правда

В музее ювелирного дела Лалик в Винжен-сюр-Модер на востоке Франции произошла крупная кража на сумму 4 млн евро. Об этом пишет издание Le Parisien. Отмечается, что злоумышленники украли по меньшей мере 20 ювелирных изделий.

«Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба в настоящее время оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около €4 млн», — говорится в материале издания.

Ограбление произошло около 05:30, когда грабители проникли в здание и направились в ювелирный зал. Сработала сигнализация, но воров задержать не удалось. Первой прибыла уборщица, вызвавшая полицию.

Причем это не первое дерзкое ограбление во Франции. Не так давно Париж потряс налет на Лувр, а потом злоумышленники проникли в лабораторию изучения драгоценных металлов. Ущерб оценивают в несколько десятков миллионов евро.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше