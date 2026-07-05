Из музея ювелирного дела Лалик во Франции украли драгоценности на €4 млн

В музее ювелирного дела Лалик в Винжен-сюр-Модер на востоке Франции произошла крупная кража на сумму 4 млн евро. Об этом пишет издание Le Parisien. Отмечается, что злоумышленники украли по меньшей мере 20 ювелирных изделий.
«Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба в настоящее время оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около €4 млн», — говорится в материале издания.
Ограбление произошло около 05:30, когда грабители проникли в здание и направились в ювелирный зал. Сработала сигнализация, но воров задержать не удалось. Первой прибыла уборщица, вызвавшая полицию.
Причем это не первое дерзкое ограбление во Франции. Не так давно Париж потряс налет на Лувр, а потом злоумышленники проникли в лабораторию изучения драгоценных металлов. Ущерб оценивают в несколько десятков миллионов евро.