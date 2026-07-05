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В Ростовской области вечером 5 июля объявили беспилотную опасность

Жителям велели укрыться в помещениях и не подходить к окнам во время беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 5 июля, в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС в 21:40.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 июля Ростовская область подверглась ракетной и беспилотной атаке. Силы ПВО ликвидировали дроны в небе над Ростовом и четырьмя районами региона. Обломки сбитого дрона повредили остекление здания общепита в Советском районе Ростова-на-Дону. По информации губернатора Дона Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших.

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