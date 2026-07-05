Кровь сына и $2 млн в год не помогли: У «самого здорового» человека нашли неизлечимый недуг

Болезнь эта коварна: она постепенно разрушает клетки, мешает усвоению витамина В12 и железа, многократно повышая риск анемии и онкологии. Сам Джонсон признал, что полноценного лечения современная наука пока не придумала, а вся терапия сводится лишь к коррекции дефицитов и постоянному наблюдению. Предприниматель пообещал искать новые способы борьбы с недугом и публиковать результаты в открытом доступе.