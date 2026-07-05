CNN: Трамп в Анкаре встретится с Зеленским на полях саммита НАТО

Издание указывает, что якобы у Трампа запланирована двухсторонняя встреча с Зеленским. Правда, в какой именно день саммита она пройдет, 7 или 8 июля, неизвестно. Кроме того, не указывается тема переговоров между политиками. Но не исключено, что главной темой будет вновь украинский конфликт. Также Зеленский может снова просить о новых поставках вооружения.
До этого стало известно, что Трамп считает Зеленского основной причиной затягивания конфликта на Украине. При этом глава Белого дома настроен на урегулирование конфликта в регионе в ближайшей перспективе.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше