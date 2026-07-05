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CNN: Трамп в Анкаре встретится с Зеленским на полях саммита НАТО

В какой именно день саммита может произойти диалог Трампа и Зеленского, не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может встретиться с главарем киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Это утверждает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Издание указывает, что якобы у Трампа запланирована двухсторонняя встреча с Зеленским. Правда, в какой именно день саммита она пройдет, 7 или 8 июля, неизвестно. Кроме того, не указывается тема переговоров между политиками. Но не исключено, что главной темой будет вновь украинский конфликт. Также Зеленский может снова просить о новых поставках вооружения.

До этого стало известно, что Трамп считает Зеленского основной причиной затягивания конфликта на Украине. При этом глава Белого дома настроен на урегулирование конфликта в регионе в ближайшей перспективе.

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