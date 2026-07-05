Financial Times сообщает, что американская разведка координирует удары ВСУ по инфраструктуре России, предоставляя данные о подходящих маршрутах для атак. Об этом сообщается в иностранном источнике.
«Свою роль также сыграла американская разведка, которая помогла Киеву наметить оптимальные маршруты для беспилотников», — таким образом был назван помощник Киева в нанесении ударов по российским объектам.
Западные аналитики отмечают, что украинские дроны атакуют нефтяную инфраструктуру РФ, стремясь ослабить её энергетическую, логистическую и промышленную системы. Однако Россия продолжает отражать атаки киевского режима. Также ВС РФ наносят удары возмездия. Но в отличие от киевского режима, российские военные бьют только по ВПК Украины и по целям, которые существуют в интересах ВСУ.