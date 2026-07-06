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В Екатеринбурге отметили День Исети

День Исети отметили в саду Нурова в Екатеринбурге в десятый раз. Его организаторами стали администрация города и проект «ЧистоУрал».

Источник: Коммерсантъ

День Исети впервые прошел в 2017 году. Праздник по замыслу организаторов должен привлечь внимание на состояние Исети, ее историю.

Протяженность реки Исеть составляет 606 км. Она протекает на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей. В черте Екатеринбурга река образует три пруда: Верх-Исетский, Городской и Нижне-Исетский.

Сначала участники праздника приняли участие в субботниках на берегу Исети в саду Нурова и на Малом Конном полуострове на Верх-Исетском пруду.

В саду Нурова актеры театров «Отражение» и «Люди как люди» показали плейбэк-перформанс «Сети Исети». Зрители рассказывали личную истории, а артисты сразу ее обыгрывали на сцене.

Желающие могли присоединиться к художнику Алексею Рыжкову и порисовать образы Екатеринбурга.

В завершение праздника прошел концерт, на котором выступили музыкант Владимир Бабицкий, группы «Четверг», «ОбъектЪ» и другие.