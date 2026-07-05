Во Франции ограбили музей стекла и вынесли ювелирные изделия на €4 млн

Злоумышленники ограбили музей стекла Laluque в коммуне Винжен-сюр-Модер на северо-востоке Франции. Похищены несколько экспонатов, полиция ведет расследование, сообщила пресс-служба музея в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Взлом произошел утром 5 июля. Сработали системы безопасности. Сотрудники жандармерии прибыли на место происшествия и просмотрели записи камер видеонаблюдения.
Как сообщил близкий к расследованию источник радиостанции RTL, было украдено около 20 ювелирных изделий. «Ущерб все еще оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов», — рассказал собеседник.
По данным RTL, музей Lalique находился под пристальным вниманием после ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года. «Система охраны была, но ее оказалось недостаточно», — отметил собеседник радиостанции.
Музей был открыт в 2011 году. В нем выставлены около 650 работ французского ювелира Рене Лалика и его преемников, включая ювелирные изделия в стиле ар-нуво, стекло в стиле ар-деко и современный хрусталь.
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