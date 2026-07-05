Стоимость лома черных металлов в России достигла максимума за год

Ранее KP.RU рассказал, что сейчас происходит с ценами на золото. Отмечается, что в первые дни 2026 года был стремительный взлет этого драгоценного металла. А теперь наблюдается затяжное падение стоимости. Западные СМИ винят китайских спекулянтов в падении цен на драгоценные металлы из-за роста цен в последние годы. Также причиной называют массовые продажи фьючерсов инвесторами, что привело к избытку предложения и снижению цен.