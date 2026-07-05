Стоимость лома черных металлов в России достигла максимума за год

К концу июня средняя цена лома черных металлов в России выросла на 268 рублей до 18,25 тысячи за тонну, достигнув максимального значения за год. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Цены на лом растут с начала июня. За год стоимость выросла на 13% или 2 тысячи рублей за тонну. Цены на лом категории 3А выросли в Татарстане, в Екатеринбурге, в Новосибирске и Московском регионе.
Ранее KP.RU рассказал, что сейчас происходит с ценами на золото. Отмечается, что в первые дни 2026 года был стремительный взлет этого драгоценного металла. А теперь наблюдается затяжное падение стоимости. Западные СМИ винят китайских спекулянтов в падении цен на драгоценные металлы из-за роста цен в последние годы. Также причиной называют массовые продажи фьючерсов инвесторами, что привело к избытку предложения и снижению цен.