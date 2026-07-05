В «нижегородском» футбольном дерби «Победа» и «Химик» разошлись миром

Как и ожидалось, игра лидеров группы получилась упорной и фонтанировала эмоциями. Первый тайм оказался безголевым, зато в начале второго Илья Грузнов вывел дзержинский «Химик» вперёд в счёте. Нижегородская «Победа» активизировалась, в результате чего Рони Михайловский выровнял положение — 1:1. Больше отличиться никому не удалось. Интересно, что у обеих команд прервалась пятиматчевая победная серия.