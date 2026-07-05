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В «нижегородском» футбольном дерби «Победа» и «Химик» разошлись миром

Матч на стадионе «Северный» завершился ничьей 1:1.

Сегодня состоялась программа 16-го тура в 4-й группе первенства России по футболу во второй лиге. Гвоздём дня стало «нижегородское дерби».

Как и ожидалось, игра лидеров группы получилась упорной и фонтанировала эмоциями. Первый тайм оказался безголевым, зато в начале второго Илья Грузнов вывел дзержинский «Химик» вперёд в счёте. Нижегородская «Победа» активизировалась, в результате чего Рони Михайловский выровнял положение — 1:1. Больше отличиться никому не удалось. Интересно, что у обеих команд прервалась пятиматчевая победная серия.

Тройка лидеров: «Химик» — 41 очко, «Победа», КДВ (Томск) — по 35.

12 июля «Химик» на своём поле сыграет с «Акроном-2» (Тольятти), а «Победа» на выезде встретится с «Челябинском-2».

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