В «нижегородском» футбольном дерби «Победа» и «Химик» разошлись миром

Сегодня состоялась программа 16-го тура в 4-й группе первенства России по футболу во второй лиге. Гвоздём дня стало «нижегородское дерби».
Как и ожидалось, игра лидеров группы получилась упорной и фонтанировала эмоциями. Первый тайм оказался безголевым, зато в начале второго Илья Грузнов вывел дзержинский «Химик» вперёд в счёте. Нижегородская «Победа» активизировалась, в результате чего Рони Михайловский выровнял положение — 1:1. Больше отличиться никому не удалось. Интересно, что у обеих команд прервалась пятиматчевая победная серия.
Тройка лидеров: «Химик» — 41 очко, «Победа», КДВ (Томск) — по 35.
12 июля «Химик» на своём поле сыграет с «Акроном-2» (Тольятти), а «Победа» на выезде встретится с «Челябинском-2».
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