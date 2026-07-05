Роналду подтвердил слова сестры, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии игры с Испанией в ⅛ финала плей-офф чемпионата мира сделал важное заявление о своём будущем в национальной команде. 41-летний форвард признался, что турнир, проходящий сейчас в США, Канаде и Мексике, станет последним мировым первенством в его карьере.