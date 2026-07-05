Врач объяснила, чем отличается минералка из источника от воды в бутылке

Бутилированная минеральная вода сохраняет только половину полезных свойств, которые имеет вода из источника. Об этом aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор Наталья Ефименко.
Врач отметила один критически важный нюанс — пить воду желательно непосредственно у источника или бювета.
«Разница между водой из источника и покупной минералкой огромная. Вода из источника обладает максимальным лечебным эффектом, а бутилированная сохраняет лишь 50−60% целебных свойств», — сказала она.
При этом, по ее словам, для поддержания отсроченного эффекта рекомендуется через 3−6 месяцев повторить курс аналогичной водой из аптеки.
RT сообщил, что в жару человек может терять с потом от двух до трех литров жидкости. И вместе с водой организм теряет соли, особенно натрий. При высокой температуре на улице, чтобы избежать водной интоксикации, может помочь подсоленная вода: одна чайная ложка соли на литр жидкости.