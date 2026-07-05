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Врач объяснила, чем отличается минералка из источника от воды в бутылке

Профессор Ефименко: минералка в бутылке сохраняет лишь половину полезных свойств.

Источник: Комсомольская правда

Бутилированная минеральная вода сохраняет только половину полезных свойств, которые имеет вода из источника. Об этом aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор Наталья Ефименко.

Врач отметила один критически важный нюанс — пить воду желательно непосредственно у источника или бювета.

«Разница между водой из источника и покупной минералкой огромная. Вода из источника обладает максимальным лечебным эффектом, а бутилированная сохраняет лишь 50−60% целебных свойств», — сказала она.

При этом, по ее словам, для поддержания отсроченного эффекта рекомендуется через 3−6 месяцев повторить курс аналогичной водой из аптеки.

RT сообщил, что в жару человек может терять с потом от двух до трех литров жидкости. И вместе с водой организм теряет соли, особенно натрий. При высокой температуре на улице, чтобы избежать водной интоксикации, может помочь подсоленная вода: одна чайная ложка соли на литр жидкости.