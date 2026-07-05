Врач объяснила, чем отличается минералка из источника от воды в бутылке

RT сообщил, что в жару человек может терять с потом от двух до трех литров жидкости. И вместе с водой организм теряет соли, особенно натрий. При высокой температуре на улице, чтобы избежать водной интоксикации, может помочь подсоленная вода: одна чайная ложка соли на литр жидкости.