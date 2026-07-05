Алексей Воробьев признался, что считает восьмилетнюю падчерицу своей дочерью

Российский актер и певец Алексей Воробьев рассказал, что давно считает своим ребенком восьмилетнюю Оливию — дочь своей супруги Аиды Гарифуллиной.
— Сейчас я ответственен за ребенка. Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался восьмилетний ребенок: с ним сразу можно общаться, играть. Это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит: «Мне досталось двое детей». Этот ребенок теперь все-таки именно мой ребенок, — подчеркнул артист.
Воробьев отметил, что не любит слова «отчим» и «падчерица» из-за негативных ассоциаций. По его словам, когда Оливия Гарифуллина услышала, что является падчерицей, она испугалась, что будет домработницей или служанкой, передает «Москва 24».
В июне Алексей Воробьев рассказал, что до встречи с женой он «давно не верил» в любовь, но один взгляд изменил его восприятие мира. Певец подчеркнул, что рядом с Гарифуллиной ему не нужно все время «играть в сильного, успешного, остроумного, удобного». При этом артист заявил, что его не смущает наличие ребенка у супруги.