Алексей Воробьев признался, что считает восьмилетнюю падчерицу своей дочерью

В июне Алексей Воробьев рассказал, что до встречи с женой он «давно не верил» в любовь, но один взгляд изменил его восприятие мира. Певец подчеркнул, что рядом с Гарифуллиной ему не нужно все время «играть в сильного, успешного, остроумного, удобного». При этом артист заявил, что его не смущает наличие ребенка у супруги.