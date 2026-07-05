Трамп звонил в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогуну

Футболист сборной США Фоларин Балогун сумел избежать дисквалификации и получил разрешение выйти на поле в матче ⅛ финала против команды Бельгии, хотя в предыдущей встрече он был удален. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла наказание с американского нападающего после того, как поступил звонок из Белого дома.