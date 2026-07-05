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Трамп звонил в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогуну

ФИФА отменила красную карточку футболисту сборной США после звонка Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Футболист сборной США Фоларин Балогун сумел избежать дисквалификации и получил разрешение выйти на поле в матче ⅛ финала против команды Бельгии, хотя в предыдущей встрече он был удален. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла наказание с американского нападающего после того, как поступил звонок из Белого дома.

Известный британский спортивный журналист и телеведущий Бен Джейкобс рассказал, что такое решение было принято после прямого звонка из Белого дома в ФИФА. По имеющейся информации, звонил Дональд Трамп. Главу организации Джанни Инфантино попросили сделать так, чтобы главный бомбардир сборной США смог принять участие в игре ⅛ финала.

В результате ФИФА впервые пошла на нестандартный шаг — отменила дисквалификацию Балогуна, который был удален с поля в матче против Боснии и Герцеговины. Вместо отстранения игроку назначили испытательный срок сроком на один год.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Международной федерации футбола за приостановку дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость», — заявил он.

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три гола в трех встречах. Нападающий является лучшим бомбардиром американской команды на турнире. Матч между США и Бельгией состоится в ночь на 7 июля.

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