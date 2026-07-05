Театральный фестиваль «Толстой» завершился показом балета «Анна Каренина»

«Мы старались создать в этом году философское и задумчивое настроение фестиваля. Для нас было важно, чтобы он был интересен всем, поэтому у нас есть образовательные площадки, театральные постановки. Очень много внимания мы уделили детям и подросткам. Наша мечта сбывается: в Ясную Поляну приезжают семьями и находят себе занятия по душе. Ясная Поляна, как и весь наш регион, стала территорией семейного счастья», — отметила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.