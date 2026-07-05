Театральный фестиваль «Толстой» завершился показом балета «Анна Каренина»

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 5 июля. /ТАСС/. Музей-усадьба «Ясная Поляна» в 10 раз приняла театральный фестиваль «Толстой». Одним из центральных событий которого стала балетная премьера Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича Данченко «Анна Каренина», ее показ завершил мероприятия фестиваля, передает корреспондент ТАСС.
«У литературного наследия Льва Толстого большая сценическая история, в том числе у балета “Анна Каренина”. Мы с трепетом относимся к возможности представлять премьеру в Ясной Поляне, именно в том месте, которое вдохновляло писателя при написании романа. Особенно ценно принять участие в фестивале в его юбилей, с чем мы сердечно поздравляем всю команду», — подчеркнул хореограф-постановщик балета, руководитель балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Максим Севагин.
Премьера постановки состоялась в Москве с 25 по 28 июня 2026 года, а в Ясной Поляне прошли первые гастрольные показы спектакля. Специально для «Анны Карениной» организаторы фестиваля построили сцену на тысячу мест.
Юбилейная программа.
Фестиваль проходил с 3 по 5 июля на 15 площадках усадьбы Льва Толстого. Для гостей подготовили театральную, музыкальную, кино- и лекционную программы. Все спецпроекты этого года осмысляли биографию Толстого. Гостей ждали спектакли разных форматов: сайт-специфик спектакль на исторической пасеке писателя, интерактивный спектакль-гуляние, постановка, а также два аудиоспектакля-променада.
«Мы старались создать в этом году философское и задумчивое настроение фестиваля. Для нас было важно, чтобы он был интересен всем, поэтому у нас есть образовательные площадки, театральные постановки. Очень много внимания мы уделили детям и подросткам. Наша мечта сбывается: в Ясную Поляну приезжают семьями и находят себе занятия по душе. Ясная Поляна, как и весь наш регион, стала территорией семейного счастья», — отметила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
С аншлагом прошел и показ новой постановки Театра наций «Обыкновенная смерть» по мотивам поздней повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли. Режиссером спектакля выступил руководитель Национального драматического театра России — Александринского театра народный артист России Валерий Фокин.
О фестивале.
«Толстой» — международный театральный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна» с 2016 года. Фестиваль представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанные на текстах и жизни писателя. Декорациями для постановок выступает его усадьба.
Музей-усадьба «Ясная Поляна» — литературный музей, открытый в 1921 году в имении Толстого. Здесь писатель родился, прожил большую часть жизни и был похоронен.