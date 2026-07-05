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«Прошла эпоха»: в НАТО сделали печальное заявление о США и Европе

Рютте считает, что эпоха, когда Европа полагалась на США в обороне, прошла.

Источник: Комсомольская правда

Европа больше не может полагаться на США в вопросах обороны, считают генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они сделали печальное заявление в отношении Брюсселя и Вашингтона.

«Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать… Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», — рассказали европолитики в интервью изданию Economist. Позже они призвали ЕС к действиям.

Кроме того, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее альянса под угрозой. Он призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы предотвратить выход США.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп не раз говорил, что рассматривает вариант выхода Вашингтона из НАТО. Он разочаровался в альянсе, особенно когда не получил должной поддержки в конфликте с Ираном.

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