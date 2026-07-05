«Прошла эпоха»: в НАТО сделали печальное заявление о США и Европе

«Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать… Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», — рассказали европолитики в интервью изданию Economist. Позже они призвали ЕС к действиям.