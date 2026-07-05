В Бельгии удивлены решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна

«Королевская футбольная ассоциация Бельгии удивлена решением ФИФА объявить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право принять участие в матче ⅛ финала. Решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира — 2026. Чтобы защитить законные права всех участвующих команд и сохранить фундаментальные принципы честной игры в нашем виде спорта, как на этом турнире, так и на будущих, организация изучает все возможные варианты», — говорится в сообщении.