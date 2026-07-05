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В Бельгии удивлены решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна

Нападающий сборной США получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить игру с бельгийцами.

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Королевская бельгийская футбольная ассоциация удивлена решением Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба бельгийской организации.

Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами.

«Королевская футбольная ассоциация Бельгии удивлена решением ФИФА объявить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право принять участие в матче ⅛ финала. Решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира — 2026. Чтобы защитить законные права всех участвующих команд и сохранить фундаментальные принципы честной игры в нашем виде спорта, как на этом турнире, так и на будущих, организация изучает все возможные варианты», — говорится в сообщении.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.

Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Его победитель сыграет с сильнейшим из противостояния команд Испании и Португалии. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.

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