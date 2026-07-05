Сестра Бузовой набрала 12 килограммов на последнем месяце беременности

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна, которая находится на последнем месяце беременности, сообщила, что набрала 12 килограммов под конец срока. Девушка добавила, что стала уделять спорту не более 10 минут, при этом она делает самые легкие упражнения.
— Качество тела без спорта моментально становится хуже, но мы это исправим. Рада, что до девятого месяца сдерживала себя в еде, ибо сейчас у меня аппетит такой, что сдерживать никак не удается, — написала Бузова в личном блоге.
Она призналась, что находится в постоянном режиме приятного ожидания рождения дочери, о которой они с супругом Константином давно мечтали. По словам Бузовой, они называют будущего ребенка настоящей принцессой.
14 июня Анна Бузова рассказала, что они с мужем заключили контракт с частной клиникой и выбрали врача акушера-гинеколога, который будет принимать роды. В палате, где девушке предстоит восстанавливаться уже с ребенком, стоит большая двуспальная кровать.
20 июня сестра Бузовой сообщила, что вышла замуж за предпринимателя Константина Штрыкина, с которым они вместе около 18 лет.