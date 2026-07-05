Le Figaro: около 20 крупных пожаров разгорелись во Франции

На совещании кризисного штаба сообщили, что из 20 пожаров 6 «критических» и 3 не локализованы. Крупнейший пожар в Восточных Пиренеях охватил 1,6 тыс. гектаров, власти эвакуировали 10 тыс. жителей. Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой. Пострадавших среди жителей этих территорий нет. Однако сообщается, что пострадал один пожарный.