Le Figaro: около 20 крупных пожаров разгорелись во Франции

Во Франции зафиксировано около 20 крупных природных пожаров. Об этом сообщила газета Le Figaro.
На совещании кризисного штаба сообщили, что из 20 пожаров 6 «критических» и 3 не локализованы. Крупнейший пожар в Восточных Пиренеях охватил 1,6 тыс. гектаров, власти эвакуировали 10 тыс. жителей. Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой. Пострадавших среди жителей этих территорий нет. Однако сообщается, что пострадал один пожарный.
Из-за пожаров закрыты дороги местного и регионального значения, включая трассу A9. В департаменте Верхняя Луара пожар на 50 гектарах приостановил движение поездов между Клермон-Ферраном и Нимом. Власти продолжают принимать меры по борьбе с возгораниями.
Ранее KP.RU сообщил, что крупный пожар вспыхнул на борту круизного лайнера во Франции. Отмечается, что всех пассажиров удалось эвакуировать вовремя, никто не пострадал.