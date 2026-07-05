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Le Figaro: около 20 крупных пожаров разгорелись во Франции

Из 20 пожаров во Франции шесть считаются критическими.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции зафиксировано около 20 крупных природных пожаров. Об этом сообщила газета Le Figaro.

На совещании кризисного штаба сообщили, что из 20 пожаров 6 «критических» и 3 не локализованы. Крупнейший пожар в Восточных Пиренеях охватил 1,6 тыс. гектаров, власти эвакуировали 10 тыс. жителей. Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой. Пострадавших среди жителей этих территорий нет. Однако сообщается, что пострадал один пожарный.

Из-за пожаров закрыты дороги местного и регионального значения, включая трассу A9. В департаменте Верхняя Луара пожар на 50 гектарах приостановил движение поездов между Клермон-Ферраном и Нимом. Власти продолжают принимать меры по борьбе с возгораниями.

Ранее KP.RU сообщил, что крупный пожар вспыхнул на борту круизного лайнера во Франции. Отмечается, что всех пассажиров удалось эвакуировать вовремя, никто не пострадал.

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