Дерматолог Леонова: очки с УФ-фильтрами защитят от появления морщин вокруг глаз

Солнцезащитный очки следует выбирать не исходя из их внешнего вида, а обращать внимание на другие критерии, которые помогут уберечь глаза и защитить от появления морщин. Об этом aif.ru сообщила врач-дерматолог Марина Леонова.
«В качественных очках от солнца всегда имеется ультрафиолетовый фильтр, который оберегает от вредного излучения», — отметила она.
По ее словам, кожа вокруг глаз одна из самых уязвимых для различных воздействий, включая ультрафиолет. Если ее не защищать, то глубокие морщины будут обеспечены.
Врач указала, что УФ-фильтры в солнцезащитных очках минимизируют или полностью исключают воздействие ультрафиолета. Таким образом они не дают коже вокруг глаз вырабатывать меланин и, следовательно, загорать, тем самым защищая и сохраняя ее.
RT предупредил, что во время жарких солнечных дней увеличивается количество людей с ожогами. Чрезмерное нахождение под солнцем подрывает местный иммунитет, запускает процессы фотостарения и повышает риск онкологии.