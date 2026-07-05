Убийца умер от инфаркта при попытке избавиться от тела жертвы в США

В американском штате Алабама 44-летний Дэниел Роббинс задушил 47-летнюю подругу Джессику Фолдс во время бытового конфликта и вывез ее тело в лес на пикапе. Пока мужчина тащил тело женщины, от напряжения у него случился сердечный приступ, и он упал замертво рядом со своей жертвой. Об этом сообщил портал Irish Mirror.