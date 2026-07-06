Картина Шагала «Прогулка» останется в Минске до октября

Белорусский премьер Александр Турчин совершает визит в Россию для участия в международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Сегодня он провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
«В результате переговоров Александра Турчина и Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала “Прогулка”», — сообщили в пресс-службе Совмина.
Там отметили, что знаменитое полотно Шагала пробудет в белорусской столице дольше запланированного — выставка продлена вплоть до октября.
Символично, что решение о продлении выставки картины «Прогулка» было принято накануне дня рождения Марка Шагала (1887 — 1985) — 6 июля.
Национальный художественный музей Беларуси представил картину Марка Шагала «Прогулка» из коллекции Государственного Русского музея в начале апреля 2026 года. Выставка открылась в рамках «Дней Русского музея» в НХМ.
«Прогулка» является одним из программных произведений Шагала, которые он создал в ранний творческий период.
Это не первый совместный проект Русского музея (Санкт-Петербург) и Национального художественного музея Беларуси. Ранее гендиректор Русского музея Алла Манилова отмечала, что Русский музей заинтересован в обмене шедеврами с белорусскими коллегами, а также готов поделиться своим богатым опытом привлечения детей и молодежи в музеи, опытом в реставрации.