Картина Шагала «Прогулка» останется в Минске до октября

Это не первый совместный проект Русского музея (Санкт-Петербург) и Национального художественного музея Беларуси. Ранее гендиректор Русского музея Алла Манилова отмечала, что Русский музей заинтересован в обмене шедеврами с белорусскими коллегами, а также готов поделиться своим богатым опытом привлечения детей и молодежи в музеи, опытом в реставрации.