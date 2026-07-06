Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картина Шагала «Прогулка» останется в Минске до октября

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Картина Марка Шагала «Прогулка» будет экспонироваться в Беларуси до октября 2026 года, договоренность об этом достигнута на встрече глав правительств Беларуси и России, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Белорусский премьер Александр Турчин совершает визит в Россию для участия в международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Сегодня он провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«В результате переговоров Александра Турчина и Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала “Прогулка”», — сообщили в пресс-службе Совмина.

Там отметили, что знаменитое полотно Шагала пробудет в белорусской столице дольше запланированного — выставка продлена вплоть до октября.

Символично, что решение о продлении выставки картины «Прогулка» было принято накануне дня рождения Марка Шагала (1887 — 1985) — 6 июля.

Национальный художественный музей Беларуси представил картину Марка Шагала «Прогулка» из коллекции Государственного Русского музея в начале апреля 2026 года. Выставка открылась в рамках «Дней Русского музея» в НХМ.

«Прогулка» является одним из программных произведений Шагала, которые он создал в ранний творческий период.

Это не первый совместный проект Русского музея (Санкт-Петербург) и Национального художественного музея Беларуси. Ранее гендиректор Русского музея Алла Манилова отмечала, что Русский музей заинтересован в обмене шедеврами с белорусскими коллегами, а также готов поделиться своим богатым опытом привлечения детей и молодежи в музеи, опытом в реставрации.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше