Новый поворот в деле о взрыве в Монако: допрошен выживший сын олигарха

Полиция допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева по делу о покушении в Монако, где пострадавшие были госпитализированы. О новом повороте в деле взрыва в Монако сообщает газета Nice-Matin.
«На сегодняшний день только 13-летний сын олигарха Вадима Ермолаева и (его спутницы — прим. ред.) Анны Насобиной был допрошен», — отмечается в сообщении от источника.
Информация допроса не разглашается. Однако следователи кратко отметили для прессы, что полученная информация показалась им «интересной». При этом выживший сын украинского олигарха ничего не сказал о подозреваемой в покушении.
Правоохранители продолжают искать гражданку Украины Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении. В Монако дело о покушении на Ермолаева ведется по статьям о покушении, установке взрывного устройства в общественном месте и преступном сговоре. Подозреваемой в совокупности может грозить пожизненный срок.