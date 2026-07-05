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Новый поворот в деле о взрыве в Монако: допрошен выживший сын олигарха

Nice-Matin: полиция допросила сына украинского олигарха Ермолаева.

Источник: Комсомольская правда

Полиция допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева по делу о покушении в Монако, где пострадавшие были госпитализированы. О новом повороте в деле взрыва в Монако сообщает газета Nice-Matin.

«На сегодняшний день только 13-летний сын олигарха Вадима Ермолаева и (его спутницы — прим. ред.) Анны Насобиной был допрошен», — отмечается в сообщении от источника.

Информация допроса не разглашается. Однако следователи кратко отметили для прессы, что полученная информация показалась им «интересной». При этом выживший сын украинского олигарха ничего не сказал о подозреваемой в покушении.

Правоохранители продолжают искать гражданку Украины Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении. В Монако дело о покушении на Ермолаева ведется по статьям о покушении, установке взрывного устройства в общественном месте и преступном сговоре. Подозреваемой в совокупности может грозить пожизненный срок.

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