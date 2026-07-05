В Германии борются с нашествием нутрий

Родом из Южной Америки, нутрии относятся к инвазивным видам: в немецкой фауне у них попросту нет естественных хищников. Уничтожая растительность, они подрывают условия существования множества других видов и целых экосистем, а заодно наносят ущерб дамбам, защищающим территории от наводнений.