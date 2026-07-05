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В Германии борются с нашествием нутрий

Инвазивные грызуны угрожают экосистемам и безопасности населения Германии, за сезон 2024/25 добыто более 130 тысяч особей, пишет Bild.

Источник: Аргументы и факты

В Германии разворачивается борьба с нашествием нутрий — эти грызуны представляют опасность как для местных экосистем, так и для населения страны, пишет Bild.

Родом из Южной Америки, нутрии относятся к инвазивным видам: в немецкой фауне у них попросту нет естественных хищников. Уничтожая растительность, они подрывают условия существования множества других видов и целых экосистем, а заодно наносят ущерб дамбам, защищающим территории от наводнений.

Наиболее остро проблема ощущается в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии — местный ландшафт и обилие рек создают для грызунов практически идеальную среду обитания.

Сдерживать рост популяции нутрий взялись охотники: в течение сезона 2024/25 было отловлено свыше 130 тысяч животных — на 14,5 тысячи больше, чем годом ранее. А в сравнении с показателями двадцатилетней давности этот показатель вырос на 1700%.

Ранее в Новороссийске экологи обеспокоены ростом популяции нутрий.