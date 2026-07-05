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Роналду сообщил, что ЧМ-2026 станет последним в его футбольной карьере

Нападающий сборной Португалии и капитан клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду в воскресенье, 5 июля, подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его футбольной карьере.

Нападающий сборной Португалии и капитан клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду в воскресенье, 5 июля, подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его футбольной карьере.

— Нужно просто получать максимальное удовольствие. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Надо наслаждаться, — добавил спортсмен на пресс-конференции.

Кроме того, футболист ответил на вопрос о предстоящей встрече с командой Испании, которая может стать для него последней на мундиале.

— Я отдал все футболу и своей жизни. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив. Будет так, как бог даст, — цитирует его слова журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Сборная Португалии встретится с испанцами в рамках ⅛ финала ЧМ-2026. Матч пройдет 6 июля в Алингтоне, штат Техас.

До этого португальцы обыграли команду Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Торонто.

Кроме того, Криштиану Роналду после победы над Узбекистаном в рамках чемпионата мира по футболу отказался выслушать журналиста, который собирался задать вопрос о Лионеле Месси.