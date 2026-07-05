Молодых отцов предупредили о постродовой депрессии

После рождения ребенка мозг мужчины перестраивается и начинает адаптироваться к новой роли. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Юлия Королева.
По ее словам, исследования показали, что до 10% отцов сталкиваются с депрессией или тревогой в первый год после рождения ребенка. При этом симптомы у мужчин часто выглядят иначе, чем у женщин.
Специалист отметила, что депрессия у отцов может проявиться позже, чем у матерей, примерно через 3−6 месяцев после рождения ребенка.
«Осознание того, что отцовство это не только “помощь маме”, но и глубокая психологическая и нейробиологическая перестройка мозга, меняет наш взгляд на поддержку мужчин в этот период», — сказала она.
Психолог подчеркнула, что отцы также нуждаются в признании их роли, и также в пополнении их эмоциональных и физических ресурсов, и открытом обсуждении трудностей, связанных с отцовством.
RT сообщил, что близкого человека в сложной ситуации лучше поддерживать не жалостью, а признанием его чувств. Также рекомендуется не перебивать, не спешить с советами и честно говорить, если собственного опыта решения такой проблемы нет.