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Молодых отцов предупредили о постродовой депрессии

Психолог Королева: 10% отцов сталкиваются с депрессией после рождения ребенка.

Источник: Комсомольская правда

После рождения ребенка мозг мужчины перестраивается и начинает адаптироваться к новой роли. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Юлия Королева.

По ее словам, исследования показали, что до 10% отцов сталкиваются с депрессией или тревогой в первый год после рождения ребенка. При этом симптомы у мужчин часто выглядят иначе, чем у женщин.

Специалист отметила, что депрессия у отцов может проявиться позже, чем у матерей, примерно через 3−6 месяцев после рождения ребенка.

«Осознание того, что отцовство это не только “помощь маме”, но и глубокая психологическая и нейробиологическая перестройка мозга, меняет наш взгляд на поддержку мужчин в этот период», — сказала она.

Психолог подчеркнула, что отцы также нуждаются в признании их роли, и также в пополнении их эмоциональных и физических ресурсов, и открытом обсуждении трудностей, связанных с отцовством.

RT сообщил, что близкого человека в сложной ситуации лучше поддерживать не жалостью, а признанием его чувств. Также рекомендуется не перебивать, не спешить с советами и честно говорить, если собственного опыта решения такой проблемы нет.