Глава Белого дома Дональд Трамп 8 июля проведет встречу с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским. А после диалога с киевским главарем он намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Такими сведениями поделилось агентство Reuters со ссылкой на неназванное должностное лицо из США.
Дональд Трамп проведет переговоры с Зеленским на полях саммита НАТО. Мероприятие пройдет в Турции. Политики обсудят урегулирование украинского конфликта.
«Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», — говорится в публикации.
США днем ранее отметили День Независимости. Вашингтон в этот день запросил телефонный разговор с Кремлем. Дональд Трамп и Владимир Путин в праздничный день проговорили по телефону почти полтора часа.