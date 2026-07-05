Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров госструктур Британии: данные выставлены на продажу

Telegraph: хакеры взломали 80 тысяч компьютеров правительства Британии и МИД.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры скомпрометировали около 80 тысяч компьютеров, используемых британским правительством и МИД, похитив данные и выставив их на продажу в даркнете. Об этом сообщает The Telegraph.

«Хакеры проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании и сотрудников МИД за рубежом», — говорится в материале.

По данным издания, среди пострадавших организаций оказались посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии, муниципалитет графства Дербишир и лондонского бюро Уолтем-Форест. Данные выставлены на продажу в даркнете примерно за 60 тысяч долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что российские хакеры взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК и медорганизаций Незалежной. и выяснили, что за шесть месяцев текущего года украинская армия потеряла около 400 тысяч человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше