Ранее KP.RU сообщал, что российские хакеры взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК и медорганизаций Незалежной. и выяснили, что за шесть месяцев текущего года украинская армия потеряла около 400 тысяч человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год.