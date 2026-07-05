Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров госструктур Британии: данные выставлены на продажу

Хакеры скомпрометировали около 80 тысяч компьютеров, используемых британским правительством и МИД, похитив данные и выставив их на продажу в даркнете. Об этом сообщает The Telegraph.
«Хакеры проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании и сотрудников МИД за рубежом», — говорится в материале.
По данным издания, среди пострадавших организаций оказались посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии, муниципалитет графства Дербишир и лондонского бюро Уолтем-Форест. Данные выставлены на продажу в даркнете примерно за 60 тысяч долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что российские хакеры взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК и медорганизаций Незалежной. и выяснили, что за шесть месяцев текущего года украинская армия потеряла около 400 тысяч человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год.