Онколог назвала неочевидные признаки рака яичников

Рак яичников представляет собой особую опасность среди гинекологических патологий, его еще называют «тихим убийцей» из-за своей скрытности на начальных этапах. Об этом aif.ru предупредила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.
По ее словам, при развитии опухолевого процесса в яичниках нередко наблюдаются выделения, которые существенно отличаются от привычных по цвету, консистенции или запаху.
Врач отметила, что при раке яичников болевой синдром зачастую носит тянущий, ноющий характер и локализуется с одной стороны, что связано с асимметричным ростом новообразования.
«Учитывая неспецифичность ранних симптомов рака яичников, ключевое значение приобретает профилактика и регулярный медицинский контроль», — сказала она.
RT сообщил, что в России разработан препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Средство предназначено для защиты здоровых тканей от ионизирующего излучения.