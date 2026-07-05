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Онколог назвала неочевидные признаки рака яичников

Онколог Пурцхванидзе: тянущая боль внизу живота может указывать на рак яичников.

Источник: Комсомольская правда

Рак яичников представляет собой особую опасность среди гинекологических патологий, его еще называют «тихим убийцей» из-за своей скрытности на начальных этапах. Об этом aif.ru предупредила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По ее словам, при развитии опухолевого процесса в яичниках нередко наблюдаются выделения, которые существенно отличаются от привычных по цвету, консистенции или запаху.

Врач отметила, что при раке яичников болевой синдром зачастую носит тянущий, ноющий характер и локализуется с одной стороны, что связано с асимметричным ростом новообразования.

«Учитывая неспецифичность ранних симптомов рака яичников, ключевое значение приобретает профилактика и регулярный медицинский контроль», — сказала она.

RT сообщил, что в России разработан препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Средство предназначено для защиты здоровых тканей от ионизирующего излучения.