Гигантский тунец пробил лодку и едва не потопил рыбаков в Приморье

В Приморье гигантский тунец едва не отправил рыбаков на дно, пробив их резиновую лодку во время погрузки улова. Об этом сообщает «КП — Владивосток».
После удачной рыбалки мужчины попытались затащить на борт огромную рыбу, однако тяжелая туша повредила надувную лодку. Судно начало постепенно тонуть, и самостоятельно добраться до берега рыбаки уже не могли.
Чтобы не лишиться ни лодки, ни ценного улова, мужчины вызвали на помощь друзей. Те оперативно прибыли на место, взяли поврежденную лодку на буксир и благополучно доставили рыбаков вместе с гигантским тунцом в порт.
Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярске двое мужчин вышли на Енисей на резиновой лодке и оказались в западне, когда у их судна заглох двигатель. Из-за сильного течения лодку затянуло под баржу. Спасатели при помощи спасательного круга помогли мужчинам выбраться.