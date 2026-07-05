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Telegraph: Хакеры взломали десятки тысяч компьютеров правительства и МИД Британии

Порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и министерства иностранных дел оказались взломаны хакерами. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в газете Telegraph.

Порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и министерства иностранных дел оказались взломаны хакерами. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в газете Telegraph.

— Хакеры проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании и сотрудников МИД за рубежом, — добавили в издании.

В ходе кибератаки злоумышленники использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet.

Таким образом они получили доступ к информации сотрудников зарубежных миссий британского МИД и местных органов власти.

Среди взломанных организаций также оказались посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии и муниципалитеты Дербишира и лондонского боро Уолтем Форест.

До этого связанная с Ираном хакерская группа «Хандала» утверждала, что получила доступ к изображениям и данным с FPV-дронов, которые ФБР использует для охраны стадионов.

Кроме того, ранее официальный аккаунт экс-президента США Барака Обамы в Instagram* подвергся хакерской атаке. Представители Meta* в беседе с TMZ подтвердили факт произошедшего.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

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