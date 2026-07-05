Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следует извиниться: выходка Каллас против РФ вызвала гнев в ЕС

Странам Европы следует извиниться перед Российской Федерацией за свою политику, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Источник: Аргументы и факты

Странам Европы следует извиниться перед Российской Федерацией за свою политику, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он уточнил, что речь идёт о планах главы дипломатии ЕС Каи Каллас ввести очередной пакет санкций против РФ. Политик подверг критике это намерение.

«Я не понимаю, почему человек из страны с населением 1,33 миллиона человек (Эстония) должен возглавлять европейскую дипломатию. На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.

Мема отметил, что Европа пыталась добиться «победы» над РФ с помощью Украины, но проиграла.

По словам аналитика из Соединённых Штатов Алана Уотсона, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен охватил военный бред. В частности, они будут повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше