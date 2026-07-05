Странам Европы следует извиниться перед Российской Федерацией за свою политику, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он уточнил, что речь идёт о планах главы дипломатии ЕС Каи Каллас ввести очередной пакет санкций против РФ. Политик подверг критике это намерение.
«Я не понимаю, почему человек из страны с населением 1,33 миллиона человек (Эстония) должен возглавлять европейскую дипломатию. На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.
Мема отметил, что Европа пыталась добиться «победы» над РФ с помощью Украины, но проиграла.
По словам аналитика из Соединённых Штатов Алана Уотсона, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен охватил военный бред. В частности, они будут повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.