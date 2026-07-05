Следует извиниться: выходка Каллас против РФ вызвала гнев в ЕС

«Я не понимаю, почему человек из страны с населением 1,33 миллиона человек (Эстония) должен возглавлять европейскую дипломатию. На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.