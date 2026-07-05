Помочь США на ЧМ: что известно о приостановке дисквалификации Балогуна

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала чемпионата мира с командой Бельгии. ТАСС собрал основные детали произошедшего.
Решение ФИФА.
— Лучший бомбардир сборной США на чемпионате мира Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против боснийцев (2:0). Он ударил защитника Тарика Мухаремовича шипами сзади по ноге.
— В воскресенье портал The Athletic сообщил, что ФИФА приостановила дисквалификацию американского игрока.
— Решение было принято в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА «Приостановление применения дисциплинарных мер». Согласно регламенту, дисквалификация в один матч заменяется на испытательный срок в один год.
— В случае повторения нарушения Балогуном санкция в виде дисквалификации будет применена.
— Матч ⅛ финала сборной США против команды Бельгии пройдет в ночь на 7 июля.
Бельгийцы удивлены и рассматривают варианты апелляции.
— Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) оперативно выступила с заявлением, в котором выразила свое удивление произошедшему.
— Организация назвала аргументы того, что решение ФИФА противоречит регламентным нормам.
— В статье 66 пункт 4 дисциплинарного кодекса ФИФА говорится, что красная карточка автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч, как это было во всех играх турнира 2026 года.
— Также в статье 10 пункта 5 регламента чемпионата мира 2026 года подчеркивается, что в случае красной карточки игрок или официальное лицо команды получает автоматический пропуск следующего матча.
— В RBFA сообщили, что изучают все возможные варианты апелляции этого решения.
Без подводных камней.
— Президент США Дональд Трамп выразил признательность ФИФА за то, что она приостановила дисквалификацию Балогуна и позволила ему принять участие в матче ⅛ финала против команды Бельгии.
— Журналист Бен Джейкобс на своей странице в X позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как президенту организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома.
— По информации журналиста, источники в ФИФА настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за полномочий, предусмотренных дисциплинарным кодексом, и независимого характера дисциплинарного комитета.
— Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков рассказал ТАСС, что в таком решении организации рано искать подводные камни и желание ФИФА помочь США.
— Колосков отметил, что инициатива об отмене удаления наверняка шла от Федерации футбола США, а не от Белого дома.
— Колосков также призвал дождаться двух важных моментов для точной оценки ситуации: по чьей инициативе рассматривалось решение и какая у него точная мотивация.
Похожие случаи.
— Во время чемпионатов мира с момента появления красных карточек в 1970 году ни один футболист ранее не играл в следующем матче при удалении.
— В ноябре 2025 года португальский нападающий Криштиану Роналду в матче отборочного турнира получил красную карточку за грубое поведение и пропустил следующую игру квалификации, а еще две встречи дисквалификации были заменены на условный срок с испытательным периодом.
— В ноябре 2007 года Андрей Аршавин получил удаление за грубое поведение в матче отборочного турнира Евро-2008, но еще перед финальной частью турнира по инициативе Российского футбольного союза Союз европейских футбольных ассоциаций сократил дисквалификацию футболиста с трех до двух матчей.