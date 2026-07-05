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Китай успешно запустил на орбиту 20 интернет-спутников «Цяньфань»

Китайская ракета «Чанчжэн-8А» вывела на орбиту группу интернет-спутников.

Источник: Комсомольская правда

Китай 5 июля совершил успешный запуск ракеты-носителя. «Чанчжэн-8А» вывела на орбиту 20 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки «Цяньфань». Об успешном запуске вечером 5 июля сообщил канал CCTV.

В материале отметили, что в будущем орбитальная группировка будет включать 12 тысяч аппаратов. Ее развертывание началось еще в 2024 году.

Запуск ракеты осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это 14-я партия аппаратов, которая вошла в состав орбитальной группировки. Теперь на орбите почти 240 китайских интернет-спутников.

В космосе 3 июля стартовала миссия по спасению аппарата NASA. Спутник LINK должен захватить обсерваторию Swift и поднять ее на орбиту. Он оснащен тремя роботизированными руками и ионными двигателями. Запуск состоялся с помощью ракеты Pegasus XL. Спутник изучит обсерваторию и начнет подъем на высоту около 600 км.

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