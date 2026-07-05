Сборная Бразилии не реализовала пенальти на ЧМ впервые за 40 лет

По ходу первого тайма игры ⅛ финала против норвежцев 11-метровый не смог реализовать Бруно Гимарайнс. Его удар парировал вратарь Эрьян Нюланд. В последний раз бразильцы не смогли забить пенальти в проигранной встрече ¼ финала мирового первенства — 1986 с французами, когда Зико не смог переиграть голкипера Жоэля Батса. Тот матч завершился победой сборной Франции в серии пенальти, которые не учитываются в этой статистике.