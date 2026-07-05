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Сборная Бразилии не реализовала пенальти на ЧМ впервые за 40 лет

В матче ⅛ финала вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд отразил удар Бруно Гимарайнса.

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии впервые за 40 лет не смогла реализовать пенальти в матче чемпионата мира по футболу.

По ходу первого тайма игры ⅛ финала против норвежцев 11-метровый не смог реализовать Бруно Гимарайнс. Его удар парировал вратарь Эрьян Нюланд. В последний раз бразильцы не смогли забить пенальти в проигранной встрече ¼ финала мирового первенства — 1986 с французами, когда Зико не смог переиграть голкипера Жоэля Батса. Тот матч завершился победой сборной Франции в серии пенальти, которые не учитываются в этой статистике.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Он впервые проходит с участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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