Сборная Бразилии не реализовала пенальти на ЧМ впервые за 40 лет

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии впервые за 40 лет не смогла реализовать пенальти в матче чемпионата мира по футболу.
По ходу первого тайма игры ⅛ финала против норвежцев 11-метровый не смог реализовать Бруно Гимарайнс. Его удар парировал вратарь Эрьян Нюланд. В последний раз бразильцы не смогли забить пенальти в проигранной встрече ¼ финала мирового первенства — 1986 с французами, когда Зико не смог переиграть голкипера Жоэля Батса. Тот матч завершился победой сборной Франции в серии пенальти, которые не учитываются в этой статистике.
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