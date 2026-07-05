20 метров и 30 кило бумаги: в Италии запустили самый большой в мире бумажный самолетик

Тем временем российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу Гиннесса. Она стала самой молодой женщиной, которая покорила все самые высокие вершины планеты. Альпинистка взошла на гималайские пики и вершины в горной системе Каракорум. Женщине всего 31 год.