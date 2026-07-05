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20 метров и 30 кило бумаги: в Италии запустили самый большой в мире бумажный самолетик

В Италии запустили огромный бумажный самолётик, он попал в Книгу Гиннесса.

Источник: Комсомольская правда

В Италии создали и успешно запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Его длина (размах крыльев) составила почти 20 метров. Конструкция смогла пролететь 59 метров. Это техническое достижение теперь внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Известно, что самолетик весит почти 30 килограммов. Его запуск прошел на технологическом фестивале We Make Future. Над созданием конструкции несколько месяцев работали студенты из Пизы.

Самолетик получил имя Icarus. Его назвали в честь героя древнегреческой мифологии Икара.

Тем временем российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу Гиннесса. Она стала самой молодой женщиной, которая покорила все самые высокие вершины планеты. Альпинистка взошла на гималайские пики и вершины в горной системе Каракорум. Женщине всего 31 год.