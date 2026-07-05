В Белгороде прооперировали пострадавшего при взрыве главу Грайворонского округа

«Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Дима не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя», — отметил Александр Шуваев.