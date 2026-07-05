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В Белгороде прооперировали пострадавшего при взрыве главу Грайворонского округа

В Белгородской областной больнице прооперировали главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова, который сегодня утром пострадал при детонации дрона в селе Головчино. Врачи извлекли осколок из его бедра. Состояние чиновника оценивается как нормальное. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской областной больнице прооперировали главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова, который сегодня утром пострадал при детонации дрона в селе Головчино. Врачи извлекли осколок из его бедра. Состояние чиновника оценивается как нормальное. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Во время взрыва глава округа находился в рабочей поездке по вопросам, связанным с АЗС. Он продолжит постоперационную реабилитацию в облбольнице.

«Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Дима не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя», — отметил Александр Шуваев.

Это уже четвертое ранение чиновника в целом и второе с начала года. Предыдущее он получил при осмотре последствий атаки ВСУ на коммерческий объект в Головчине. Тогда у господина Панкова выявили закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

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